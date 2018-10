Rechteloos werken: het leven als prostituee in Spaanse sekshotels

Het is nog geen zes uur in de avond en het is al druk in het sekshotel bij de centrale markthallen van Madrid. We hebben een kamer gehuurd op de zesde verdieping. Maar als de lift even stopt op de derde en de deuren openschieten, zien we een gang vol met vrouwen in lingerie, onderweg naar hun klanten in de kamers. "In het hotel werken de prostituees dag en nacht", vertelt Evelin Rochell, die we interviewen in onze hotelkamer. "We zijn de slaven."

Ze komt uit Colombia en doet het al vijftien jaar. "Ik ben prostituee geworden omdat ik dat wil, ik heb er zelf voor gekozen", herhaalt Rochell een paar keer tijdens het gesprek. Ze heeft vier klanten per nacht en is een van de zestig tot zeventig vrouwen die permanent in het sekshotel wonen en werken.

Het gebeurt in een sfeer van illegaliteit, omdat prostitutie in Spanje is verboden. Toch gaan de bordeelhouders of hoteldirecties in de praktijk vrijuit, legt Rochell uit. Prostituees in de seksclubs werken zélf om de ruimte te huren waar ze hun klanten bedienen. In de kamers worden de vrouwen vervolgens rechtstreeks betaald door de klant. "Zo hebben hoteldirecties nooit problemen als er een politie-inval is."