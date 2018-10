Laatste 'echte' Marker (98) verlaat het dorp

Haar hele, lange leven woonde Luutje Kes-Schouten (98) op Mekuref, de Kerkbuurt op Marken. Maar het gaat niet meer. Ze is zo slecht ter been geraakt dat ze vanochtend noodgedwongen naar een verzorgingshuis in Monnickendam is verhuisd. Kes-Schouten is de laatste Marker vrouw die nog dagelijks Marker klederdracht draagt.

"Ik ga deze buurt wel missen, maar door mijn mobiliteit is het niet anders", aldus Kes-Schouten bij NH Nieuws.

Het is niet dat ze niet mee wil met de moderne tijd, graag zelfs. Toen een paar jaar geleden de Kerkradio van de Protestantse Gemeente Marken alleen nog maar online te ontvangen was, nam ze gewoon internet. En voor de lokale noviteiten schafte ze een tablet aan, zodat ze elke dag Marker Nieuws kan lezen.

Maar het werd gaandeweg steeds moeilijker om zelfstandig in haar huisje te blijven wonen. Het is eigenlijk een wonder dat het zolang goed ging. Dat komt vooral door de goede zorgen van de thuiszorg, zegt een van haar kinderen.

98 jaar huisraad

Vanochtend was het dan toch voorbij. Om 10.30 uur stapte ze in de auto van een van de kinderen. In de aanhanger de huisraad van de afgelopen 98 jaar. Alles werd een kwartiertje later aan de andere kant van de dijk afgeleverd, in een verzorgingshuis in Monnickendam.

De verhuizing van Kes-Schouten betekent niet dat het nu ook afgelopen is met de Marker klederdracht. Er zijn nog tientallen mannen en vrouwen in het dorp die zich dagelijks omkleden. Dat doen ze niet uit traditie, maar vooral om de toeristen te plezieren die het schiereiland bezoeken. Als er geen bezoekers zijn, dragen zij waarschijnlijk gewoon een spijkerbroek.