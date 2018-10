Drie mensen aangeklaagd voor terreuraanslag Zuid-Frankrijk

De Franse justitie heeft drie mensen aangeklaagd voor de terroristische aanslag van maart dit jaar in Zuid-Frankrijk. Een moslimextremist van 26 doodde toen tijdens een gijzeling drie mensen in een supermarkt, onder wie een agent die zichzelf had geruild voor een gijzelnemer. Even daarvoor had de dader al een vrouw om het leven gebracht, toen hij haar auto stal.

De drie worden verdacht van het lidmaatschap van een terroristische groepering en samenwerking met de dader van de aanslag. Ze werden eerder deze week opgepakt, samen met nog drie anderen. De andere drie zijn inmiddels vrijgelaten.

Eerder dit jaar werd de vriendin van de dader al opgepakt. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De dader werd bij het beëindigen van de gijzeling gedood door de politie.