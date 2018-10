Zoon zit achter enorm drugslab Lage Zwaluwe

De politie heeft de hoofdverdachte van een enorm drugslaboratorium in Lage Zwaluwe aangehouden. Het gaat om de zoon van het echtpaar dat eerder werd gearresteerd. Zijn 66-jarige moeder is vrijgelaten.

Het drugslab in Lage Zwaluwe werd vorige week woensdagmiddag ontmanteld. De politie viel binnen in een loods die werd gebruikt voor het produceren van amfetamine, een chemische partydrug. Naar schatting stond daar zo'n 30.000 liter drugsafval.

Volgens de politie was sprake van een chaos en werd "in geen enkel opzicht rekening gehouden met de veiligheid voor de omgeving". In een ondergrondse kwekerij in de nabijgelegen woning stonden nog eens enkele honderden wietplanten.

Loods moet worden gesloopt

De ontmanteling van het drugslab duurde uiteindelijk meer dan een dag. Uit onderzoek bleek dat het pand onherstelbaar beschadigd is door het produceren van amfetamine. De betonnen vloer is doordrenkt met chemische stoffen. De eerste verdieping staat op instorten. De loods moet worden gesloopt, meldt Omroep Brabant.

Bij de ontmanteling werden de eigenaren van het pand aangehouden, een 73-jarige man en zijn 66-jarige vrouw. Uit onderzoek bleek toen al dat hun zoon (van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt) de gebruiker was van de loods.

De politie begon een speurtocht, maar afgelopen donderdag meldde de man zichzelf op een politiebureau in Breda. Hij is aangehouden. Ook de vader zit nog vast.