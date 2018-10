Dode bij aanrijding tussen camper en sneltram Utrecht

Bij een aanrijding tussen een camper en de sneltram is in Utrecht vanochtend een dode gevallen. Twee andere inzittenden van de camper raakten gewond.

Over de oorzaak van het ongeluk op de Weg der Verenigde Naties - de belangrijkste verkeersroute tussen de binnenstad en de snelweg A2 - is nog weinig bekend. Een woordvoerder van het Utrechtse openbaar vervoer U-OV wil niet speculeren. Hij laat bij RTV Utrecht weten het onderzoek van de politie af te willen wachten. "Het is een verschrikkelijk ongeluk, we leven ontzettend mee met de nabestaanden van het overleden slachtoffer en de twee andere gewonden."

Bij de aanrijding ontstond een ravage. De voorkant van de camper werd weggeslagen, de inboedel ligt op straat. Ook de schade aan de tram is groot. Voor zover bekend raakte niemand van de ongeveer twintig trampassagiers gewond.

Het verkeer over de Weg der Verenigde Naties is stilgelegd. Ook de sneltram rijdt niet.