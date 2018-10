Flitskasten succes bij spoorwegovergang Hilversum

De proef met twee flitskasten bij de drukke spoorwegovergang in Hilversum werkt goed, zegt ProRail. Sinds maart zijn er meer dan duizend voertuigen vastgelegd die het rode licht hebben genegeerd.

Het gaat om een pilotproject. Of andere drukke spoorwegovergangen straks ook met zulke camera's worden uitgerust, is nog niet duidelijk. "Maar het toont wel aan hoe goed het is dat ze daar staan", zegt René Vegter van ProRail. "Het is geen overbodige luxe. We hopen dat de mensen die een boete in de bus hebben gehad, dit niet een tweede keer doen."

ProRail treedt dit jaar sowieso harder op tegen gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. Dit jaar zijn er, buiten die van de flitskasten in Hilversum, al 1136 boetes uitgeschreven. In heel 2017 waren dat er bijna 1100.

"We controleren veel intensiever", zegt René Vegter van ProRail. "Bovendien waarschuwen we minder en schrijven dus sneller een boete uit."

Het overgrote deel van de boetes werd uitgedeeld na het negeren van het rode licht. "Maar we schrijven ook boetes uit voor gevaarlijk gedrag op overwegen, zoals het blokkeren ervan of keren op een overweg", zegt Vegter. De boetes kunnen oplopen tot 220 euro.

Veiliger

Ondanks alle boetes is het spoor volgens ProRail de afgelopen jaren toch veiliger geworden. Het aantal dodelijke ongevallen nam de afgelopen 30 jaar met 80 procent af, al laat dit jaar voor het eerst weer een lichte stijging van het aantal aanrijdingen en dodelijke slachtoffers zien.

Meer dan 90 procent van alle openbare spoorwegovergangen is inmiddels beveiligd. Er zijn in Nederland nu nog 113 onbewaakte overwegen, waar ProRail binnen een paar jaar vanaf wil.