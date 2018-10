Peruaanse opperrechter opgepakt in Spanje om corruptie verdachte

In de Spaanse hoofdstad Madrid is gisteren een gevluchte Peruaanse rechter opgepakt. Het gaat om César Hinostroza, die door het Latijns-Amerikaanse land verdacht wordt van het leiding geven aan een criminele organisatie. Die zou zijn geïnfiltreerd in het rechtssysteem.

De president van Peru heeft op de Peruaanse televisie gezegd dat de rechter vastzit. Spanje bevestigt dat er een uitzettingsprocedure loopt. Hinostroza blijft voorlopig vastzitten vanwege het hoge vluchtgevaar.

Waarschijnlijk is de rechter naar Spanje gevlucht omdat zijn dochter daar woont. Volgens Peruaanse media had Hinostroza politiek asiel aangevraagd. Hij zou via Ecuador naar Spanje zijn gevlogen. Die ontsnapping kostte een Peruaanse minister zijn baan.

Voor de rechtbank in Madrid waren gisteravond een handjevol Peruaanse actievoerders die opriepen om tot uitlevering over te gaan.