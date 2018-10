IS ruilt gegijzelde vrouwen en kinderen

Terreurgroep Islamtische Staat heeft in Syriƫ twee vrouwen en vier kinderen laten gaan die sinds juli gegijzeld waren. De groep kwam vrij na een ruil met de Syrische overheid.

De zes waren in juli gevangengenomen na een dodelijke serie aanslagen in de stad Sweida. Daarbij kwamen 215 mensen om het leven en vielen bijna 200 gewonden. Veertig vrouwen en kinderen werden ontvoerd. Het ging om druzen, een religieuze minderheid in het land.

IS laat de groep gaan omdat de Syrische regering zestig personen in vrijheid stelt en 27 miljoen dollar in losgeld betaalt. In deze groep zouden ook opgepakte vrouwen en kinderen van IS-strijders zitten.

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zal IS nog meer gijzelaars laten gaan. Hoeveel mensen in totaal worden vrijgelaten, is nog niet bekend.