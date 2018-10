Fransen massaal in de rij voor postuum album Johnny Hallyday

Franse fans stonden gisteren massaal in de rij om een postuum album van rocker Johnny Hallyday te kopen. Op de eerste dag verkoop gingen er 300.000 exemplaren over de toonbank van Mon pays, c'est l'amour ("Mijn land is liefde"). Het heeft een eerste oplage van 800.000 stuks.

Hallyday overleed vorig jaar december op 74-jarige leeftijd aan longkanker. Hij was al sinds de jaren 60 een superster in Frankrijk. In totaal verkocht hij meer dan 100 miljoen albums.

"Hij bracht een deel van Amerika in ons nationale pantheon", memoreerde president Macron bij een herdenking.

'Onvergetelijk'

Duizenden fans stonden gisternacht al in de rij zodat ze om middernacht als eersten de hand konden leggen op Mon pays. Om de tijd te doden zongen ze klassiekers van Hallyday en scandeerden ze zijn naam.

Enkele fans braken in tranen uit toen ze de cd eindelijk in handen hadden. "Het was alsof ik mijn vader verloor...", wist een van hen nog uit te brengen. "Er zijn geen worden voor", aldus een ander.

"Hij zal altijd in onze harten blijven", stelde een derde. "Jojo blijft onvergetelijk."