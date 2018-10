Facebook strijdt met heuse War Room tegen nepnieuws bij verkiezingen

Afgelopen woensdag stelde Facebook, in een pr-offensief, de ruimte open voor journalisten. The Guardian schrijft in een verslag dat het onduidelijk is hoe goed dit initiatief werkt. Zo bevatte de persbriefing nauwelijks nieuwe informatie over de bestrijding van desinformatie.

Of de socialemediaplatforms uiteindelijk echt beter zijn voorbereid dan in 2016, vinden experts lastig om te zeggen. "De platforms zijn beter voorbereid op aanvallen zoals die in 2016 plaats vonden", zegt hoogleraar Kathleen Hall Jamieson, die onlangs een boek schreef over de Russische inmenging. "Of ze ook goed zijn voorbereid op nieuwe aanvallen, dat valt te bezien."

Lee Foster, die voor beveiligingsbedrijf FireEye desinformatie onderzoekt, beaamt dat en voegt toe dat ze in ieder geval meer delen. De afgelopen maanden hebben Facebook en Twitter meerdere keren groepen nep-accounts verwijderd.

Al zegt dat niet alles. Want bij de inmenging in 2016 speelt de 'onbekende factor' een grote rol. Facebook en Twitter ontdekken pas tien maanden na de verkiezingen op welke schaal er dingen fout waren gegaan.

'Wel inmenging, kleinere schaal'

Een andere vraag die voorligt, is wat de Russen rond de tussentijdse verkiezingen van plan zijn. Dat ze actief zijn, daar lijkt weinig twijfel over in de VS. Gisteren nog werd een Russische vrouw aangeklaagd voor pogingen tot online inmenging in de tussentijdse verkiezingen. De veiligheidschef van de VS voegt daaraan toe dat hij ook bezorgd is over beïnvloedingscampagnes vanuit China en Iran.

Dit komt bovenop eerdere zaken. Microsoft signaleert in juli meerdere Russische hackaanvallen. Een is er gericht op een Republikeinse denktank die heeft gebroken met Trump en aanstuurt op meer sancties. Daarnaast zijn twee senatoren doelwit. En Facebook verwijdert, verspreid over meerdere momenten, honderden neppagina's en -accounts die in verband worden gebracht met Russische, Iraanse én Amerikaanse trollen.

Tegelijkertijd zeggen overheidsfunctionarissen tegen The Washington Post dat de campagnes op sociale media niet zo groot zijn als wat ze in 2016 zagen. Deskundigen zeiden eerder deze maand iets soortgelijks tegen The Daily Beast: er is wel activiteit, maar niet zoveel als rond deze tijd twee jaar geleden.