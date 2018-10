Wekdienst 20/10: verkiezingen in Afghanistan en brexit-demonstratie

Goedemorgen! Vandaag is een belangrijke dag voor veel Afghanen: ze kunnen naar de stembus voor een nieuw parlement. Verder wordt er in Londen gepleit voor een tweede referendum over de brexit en wordt vanavond in Amsterdam bekendgemaakt wie de populairste dj ter wereld is.

De dag begint koud met lokaal mistbanken en vorst aan de grond. Verder schijnt de zon geregeld en warmt het vanmiddag op naar 14 tot 16 graden. Morgen vertoont het weer hetzelfde verloop. Na het weekend wordt het anders; de kans op regen is groter en het wordt 's middags koeler. Ook gaat het harder waaien.