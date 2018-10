Topstuk teruggevonden na museumbrand Brazilië

Het fossiel is opvallend goede staat, jubelt het museum. Zo'n 80 procent van de resten zijn teruggevonden, de schedel is zelfs nog compleet. Het fossiel is wel uiteengevallen doordat de lijm de hitte van het vuur niet kon weerstaan.

Volgens de directeur van het museum zijn er nog meer belangrijke stukken teruggevonden na de brand. Details wilde hij niet geven zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

Migratie

Luzia werd in 1975 gevonden in een grot bij de stad Belo Horizonte. De vondst bewees dat het continent in twee periodes werd bevolkt. Haar naam verwijst naar dat andere beroemde skelet van een mensachtige, Lucy.

Door de brand in het Nationale Museum ging op 3 september het oudste wetenschappelijke instituut van Brazilië totaal verloren. Er zijn plannen om het museum weer op te bouwen, maar dat zal miljoenen euro's kosten en jaren duren.