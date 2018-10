Drie gewonden bij steekincident woning Heerlen

Bij een steekincident in een woning in Heerlen zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen zagen een auto wegrijden bij de woning. De politie kon de auto met drie inzittenden een straat verderop tegenhouden. Een van hen was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden zijn alle drie aangehouden.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart in en rond de woning en de auto. Bij de politie waren meldingen binnengekomen over schoten op straat, maar dat is nog niet vastgesteld.