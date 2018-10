Mercurius-sonde van de ESA gelanceerd

Vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is vannacht de BepiColombo gelanceerd. Dat is een ruimtesonde die, samen met een Japanse satelliet, onderzoek gaat doen naar Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat. De twee ruimtevaartuigen werden met behulp van een Ariane 5-raket in de ruimte gebracht.

Het onderzoek van de Europese satelliet is vooral gericht op het oppervlak van Mercurius en de zwaartekracht rond de planeet. De Japanse sonde bestudeert de zonnewind, de constante stroom geladen deeltjes van de zon die de planeet bombardeert.

De reis naar Mercurius is erg ingewikkeld, omdat de planeet zo dicht bij de zon staat. Het duurt tot 2026 voor de BepiColombo bij de planeet is aangekomen.