Europol rolt illegale blauwvintonijnhandel op, 79 mensen gearresteerd

In Spanje is een internationale illegale blauwvintonijnhandel ontmanteld. Volgens de Europese politieorganisatie Europol verdienden de verdachten miljoenen door jaarlijks 2,5 miljoen kilo vis te verhandelen.

Na maandenlang onderzoek in Spanje, Malta, Italië, Portugal en Frankrijk arresteerde de Spaanse politie 79 mensen en werd 80.000 kilo illegaal gevangen blauwvintonijn in beslag genomen.

Dubbele bodem

Uit onderzoek was gebleken dat de vis illegaal in de wateren van Malta en Italië werd gevangen. De tonijn werd vervolgens samen met legaal gevangen vis vervoerd naar Franse havens. De illegale vangst lag verstopt op een dubbele bodem onder het dek van de vissersschepen, en werd bij inspecties niet doorgegeven. De tonijn werd uiteindelijk verhandeld in Spanje.

Volgens Europol leverde de illegale handel de verdachten meer dan 12 miljoen euro per jaar op. De illegale blauwvintonijnmarkt is ongeveer twee keer zo groot als de legale handel, waarin jaarlijks ongeveer 1,25 miljoen kilo tonijn wordt afgezet.

Overbevissing

Blauwvintonijn wordt veel gebruikt in sushi, in een salade of als steak. Vanwege zijn populariteit wordt de soort in de Middellandse Zee en Atlantische Oceaan met uitsterven bedreigd als direct gevolg van overbevissing.