Zwolse bar gaat open ondanks verbod gemeente

De Zwolse bar Bruut is vanavond open, ook al heeft de gemeente dat verboden. "Het is of dit doen of failliet gaan", zegt eigenaar Bob Kooistra. "Ik ben alleen op vrijdag en zaterdag open, dus ik moet het echt van deze twee dagen hebben."

Bar Bruut ligt aan de Voorstraat, midden in Zwolle. Vorige week woensdag vond een medewerker een handgranaat aan de voordeur. Een aantal woningen en een winkel werden ontruimd, terwijl de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het explosief verwijderde. Afgelopen maandag werden in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden getoond van een gemaskerde fietser die de granaat aan de deur bevestigde, maar Kooistra zegt geen idee te hebben wie dat is.

Niks met de granaat te maken

"Wel heeft de politie deze week officieel gezegd dat het veilig is om weer open te gaan. Nog sterker, de gemeente heeft dat bevestigd, Toch mag ik niet open", aldus Kooistra. "Het sluitingsbevel is van tafel. Die hele sluiting heeft niks meer met de granaat te maken."

Het probleem is dat de gemeente nog geen nieuwe vergunning heeft verleend sinds Kooistra de bar op 30 mei overnam van de vorige eigenaar. In zo'n geval mag een bar open blijven zolang er geen 'bijzondere gebeurtenissen' zijn. Maar Zwolle beschouwt de vondst van de granaat als een bijzondere gebeurtenis, waarmee de gedoogconstructie is vervallen. De gemeente wil nu eerst de vergunning op orde brengen.

Bedrag van vijf cijfers

Kooistra wil daar niet op wachten. "Anders leidt dat tot heel veel schade. Ik denk niet dat ik u precies moet vertellen wat ik aan omzet draai op een avond, maar ga uit van een bedrag van vijf cijfers."

De bareigenaar heeft extra veiligheidspersoneel geregeld en verwacht verder geen problemen. "Bovendien staat de hele straat vol journalisten."

"We begrijpen dat de eigenaar het café graag wil openen, maar dat kan op dit moment niet zonder vergunning", reageert burgemeester Meijer bij RTV Oost. "De afgelopen dagen hebben we zorgvuldig gekeken of we de vergunning konden verlengen. Dat is niet het geval. Er is meer onderzoek nodig.".