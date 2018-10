'Persconferentie over oppakken Russische spionnen was schadelijk'

Gaudin zei op de persconferentie dat hij ook was uitgenodigd om bij Bijlevelds verklaring in Den Haag te zijn, maar dat hij en de Zwitserse minister van Defensie het erover eens waren dat hij niet zou gaan.

Volgens de inlichtingenbaas waren ook zijn Nederlandse collega's niet blij met de openbaarmaking. "Er was zeker politieke druk: dat is een nieuwe manier van communiceren. Dat is absoluut niet de mijne."

Gaudin zei dat het verijdelen van de hack zonder de Zwitsers niet mogelijk was geweest. Twee van de vier Russen hadden volgens hem in 2016 het antidopingbureau WADA bespioneerd. Informatie over hun identiteit hadden de Zwitsers aan hun partners gegeven.