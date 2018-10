Assange klaagt Ecuador aan voor schenden van zijn rechten

Julian Assange onderneemt juridische stappen tegen Ecuador. De mede-oprichter van WikiLeaks beschuldigt de regering van het Zuid-Amerikaanse land ervan zijn "fundamentele rechten en vrijheden" te schenden.

Assange woont al meer dan zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij is bang dat hij uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten wanneer hij de ambassade verlaat.

In een verklaring zegt WikiLeaks dat Ecuador het Assange onmogelijk maakt om contact te hebben met de buitenwereld. Zijn internet is afgesloten. Ook is het voor journalisten en mensenrechtenorganisaties verboden om Assange te spreken.

Advocaat

Volgens WikiLeaks wil de regering van het land het politiek asiel van Assange intrekken en hem uit de ambassade zetten. De maatregelen zijn "op grote schaal veroordeeld door de mensenrechtengemeenschap", zegt de klokkenluiderswebsite.

De Spaanse advocaat Garzón is voor WikiLeaks in Ecuador om de juridische procedure te starten. Naar verwachting wordt de zaak volgende week in de rechtszaal behandeld.

De relatie tussen Ecuador en Assange is al langer gespannen. Eerder dit jaar verbood de regering van Ecuador hem contact te hebben met de buitenwereld. Hij zou de voorwaarde hebben geschonden dat hij geen berichten zou publiceren die de relatie van Ecuador met andere landen kunnen beïnvloeden. Daarop werd zijn toegang tot internet geblokkeerd.

Uitlevering aan de Verenigde Staten

Assange vroeg in 2012 op de Ecuadoraanse ambassade asiel aan om uitlevering aan Zweden te voorkomen, waar toen een onderzoek naar seksueel misbruik tegen hem liep.

Het Zweedse arrestatiebevel werd vorig jaar ingetrokken, maar er loopt nog wel een Brits arrestatiebevel tegen Assange omdat hij de voorwaarden voor zijn borgtocht heeft geschonden.

Wanneer hij de ambassade verlaat, wordt hij hoogstwaarschijnlijk gearresteerd. Assange is bang dat hij daarna wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vervolgd kan worden voor het publiceren van talloze geheime Amerikaanse overheidsdocumenten op WikiLeaks.