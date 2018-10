Extra deskundigen voor schadeafhandeling Groningen

In een poging om een eind te maken aan het 'stuwmeer van schademeldingen' in het aardbevingsgebied worden tientallen extra deskundigen ingezet. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bekendgemaakt. De deskundigen gaan huizen en bedrijfspanden bezoeken om te zien hoe groot de schade door aardbevingen is.

In Groningen bestaat al geruime tijd onvrede over de langzame afhandeling van de vele schademeldingen. In maart 2018 leidde dat tot de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, die alle meldingen onafhankelijk en snel zou gaan nalopen - er was toen sprake van 13.472 schademeldingen.

Maar het schiet niet op. Sterker nog: voor iedere afgehandelde schademelding komen vier nieuwe meldingen terug.

Geen zware beving

"Wij vinden ook dat het niet snel genoeg gaat", aldus een woordvoerder van de commissie bij RTV Noord. "Het totale aantal meldingen neemt toe en dan is er niet eens een zware beving geweest."

Vandaar dat nu op korte termijn tientallen, mogelijk zestig extra deskundigen worden geworven. In totaal zijn er dan elke week 120 mensen onderweg om alle meldingen na te lopen. "Die deskundigen hebben we echt nodig", stelt de woordvoerder. "Zij zijn nodig om meer schadeopnames te kunnen doen en dus meer besluiten te kunnen nemen. Zonder hen krijgen we de trend niet gekeerd."

Tekeningen

De Nationale ombudsman Van Zutphen en Kinderombudsvrouw Kalverboer brachten vandaag een bezoek aan Appingedam en spraken daar met mensen die schade hebben opgelopen door de gaswinning. Samen riepen ze op om tekeningen te maken over hun ervaringen. De tekeningen worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Kalverboer zegt dat de kinderen ook graag met de minister in gesprek willen. "Ik ga mij daar hard voor maken."