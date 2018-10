Tien jaar voor de schutter, levenslang een rolstoel voor Sydney

Af en toe is hij nog boos. Vooral omdat hij denkt dat er nooit een antwoord zal komen op de vraag waarom A. nu eigenlijk op hem schoot. Ook tijdens de rechtszaak legde A. daarover geen verklaring af.

De rechter noemde die onwetendheid onverteerbaar. "Ja, dat is het. Het is een grote vraag, en dat je daar nooit antwoord op gaat krijgen, is moeilijk", zegt Sydney. "Het gaat op zich goed, maar het kan altijd beter. Mensen die me kennen zullen ook wel zien dat het niet altijd goed met me gaat."

'Waarom ben ik gestopt?'

Niet alleen lichamelijk, ook mentaal zijn de gevolgen van de schietpartij en blijvende invaliditeit een zware strijd. Het is lastig om erover te praten. "Het is moeilijk. In het begin heb ik de schuld bij mezelf gelegd. Waarom ben ik gestopt toen ze me wat vroegen? Na veel hulp en veel gesprekken is die schuld wel een beetje bij me weggegaan. Er zit nog wel steeds een onbewust 'iets', dat ik toch nog mezelf de schuld geef.

Hij richt zich nu weer op zijn studie, die hij noodgedwongen moest onderbreken. "Ik heb een eigen aangepaste auto. Het geeft vrijheid en daar ben ik blij mee. Studie gaat nog wat moeilijk, en af en toe zitten de ziekenhuisafspraken er nog tussen. Maar ja."