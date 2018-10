Eindelijk akkoord bij Air France: loonsverhoging van 2 procent

Luchtvaartmaatschappij Air France heeft in de slepende cao-onderhandelingen een akkoord bereikt met de vakbonden. Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 2 procent die met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 is ingegaan.

Op 1 januari 2019 stijgt het loon opnieuw met 2 procent. In oktober volgend jaar begint er een nieuwe onderhandelingsronde over het salaris. Daarbij zullen "de globale economische situatie" en de situatie bij Air France worden meegenomen, meldt het bedrijf.

"Nieuw perspectief"

Het akkoord is bereikt met vier vakbonden, voor zowel grond- als cabinepersoneel. In totaal vertegenwoordigen die vakbonden iets meer dan driekwart van het Air France-personeel.

Het succesvolle onderhandelingsresultaat biedt een nieuw perspectief voor de toekomst, schrijft Air France-KLM-topman Smith in een persbericht.

Stakingen

Het cao-conflict bij Air France sleept al maanden voort en ging dit voorjaar gepaard met tal van stakingen. Die kostten het bedrijf honderden miljoenen euro's. Vanwege de kwestie stapte topman Janaillac op.

De onrust bij Air France leidde ook tot flink wat zorgen bij zustermaatschappij KLM.