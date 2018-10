Rijbewijs ongeldig en toch blijven rijden: hoe kan dat?

"Maar", zegt een woordvoerder van de politie, "in de praktijk kán iemand later - helaas - gewoon weer in de auto stappen." Dat verklaart nieuwsberichten over automobilisten die meermalen met een ongeldig rijbewijs worden betrapt, zoals eerder deze week in Tilburg. De automobilist blijft dan strafbaar voor het delict 'rijden zonder geldig rijbewijs'.

Wanneer wordt je rijbewijs eigenlijk ongeldig verklaard?

Dat gebeurt als uit onderzoek blijkt dat je niet in staat bent om veilig auto te rijden. Als de politie zo'n vermoeden heeft, bijvoorbeeld als je slingerend over de weg gaat of geen rekening houdt met andere weggebruikers, wordt dat gemeld aan het CBR.

Het CBR start dan een rijvaardigheids- of rijgeschiktheidsonderzoek, waarin deskundigen beoordelen of je nog veilig kunt rijden. Wie bijvoorbeeld tekenen van dementie vertoont, wordt onderzocht door een neuroloog. En om te onderzoeken of iemand een alcoholprobleem heeft, kan het CBR een psycholoog inzetten.

Je rijbewijs kan ook nog van rechtswege (automatisch) ongeldig worden verklaard, legt advocaat Joris van 't Hoff uit. Bijvoorbeeld als je binnen vijf jaar twee keer wordt aangehouden met te veel alcohol op of als je een alcoholonderzoek (blaastest of bloedtest) weigert.

Waarom neemt de politie je rijbewijs niet meteen in?

De politie mag je rijbewijs direct vorderen als je rijdt met 2,5 keer zoveel alcohol in je bloed als wettelijk is toegestaan, een promillage van 1,3. Bij een lager alcoholpromillage mag de politie je rijbewijs niet meteen innemen.

Wel meldt de politie zo'n overtreding bij het CBR. Die legt je dan een educatief programma op over de risico's van alcohol in het verkeer. Die moet je volgen, anders wordt je rijbewijs alsnog ongeldig verklaard.