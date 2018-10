Verdachte schietpartij Zaans ziekenhuis geeft zich aan

Een van de verdachten van het neerschieten van een 19-jarige Zaandammer heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om de 24-jarige Gilano H. De medeverdachte, H.'s oudere broer Giovanni (32), is nog voortvluchtig.

De broers worden ervan verdacht afgelopen weekeinde tot twee keer toe het vuur te hebben geopend op het slachtoffer. Eerst gebeurde dat op de Burcht in het centrum van Zaandam. Later werd de man beschoten bij de ingang van het Zaans Medisch Centrum, waar hij zich wilde laten behandelen. De schutter liep daar volgens NH Nieuws al schietend de draaideur in.

Na de schietpartij loofde de politie een beloning uit van 15.000 euro voor tips die zouden leiden tot aanhouding van de broers. Gisteren werden foto's vrijgegeven van de twee. Wanneer Gilano zichzelf bij de politie meldde, is niet bekendgemaakt. Hij wordt nu door de politie verhoord. Verder zit hij in volledige beperking. Dat betekent dat hij met niemand contact mag hebben, behalve met zijn advocaat.