Polen moet pensionering rechters in ieder geval tijdelijk terugdraaien

De wet leidde tot woede onder een deel van de Poolse bevolking en de EU. Zij zeiden dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding was. De conservatieve Poolse regering zou de wet hebben ingevoerd om 'lastige' rechters als opperrechter Gersdorf kwijt te raken en bevriende rechters te benoemen.

De Europese Commissie stapte naar het Europese Hof. Dat deelt het standpunt van de Europese Commissie dat de wet in strijd is met de scheiding der machten en het principe dat rechters niet uit hun functie kunnen worden ontheven. Daarom moeten weggestuurde rechters in afwachting van de definitieve uitspraak op hun oude plek terugkeren.

Klap

De voorlopige uitspraak is een klap in het gezicht van de Poolse regering. Die beweerde bij hoog en bij laag dat de wet niet in strijd is met het Europese recht.

Sinds begin juli zijn al twintig rechters van het Hooggerechtshof met pensioen gestuurd, onder wie Gersdorf, die het symbool werd van het verzet tegen de wet. Zij ging na 3 juli gewoon door met haar werk.