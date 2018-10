4 jaar cel voor oud-FBI-agent die vertrouwelijke documenten lekte

Een voormalig FBI-agent is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij vertrouwelijke documenten lekte naar de pers. Tijdens het proces zei hij dat hij hiermee aandacht wilde vragen voor racisme bij de politiedienst, maar volgens de rechter is dat geen excuus.

De 39-jarige Terry James Albury lekte meer dan zeventig documenten naar de pers. Vijftig daarvan waren vertrouwelijk. Aan een nieuwssite gaf hij bijvoorbeeld een document waarin staat hoe de FBI geheime informanten beoordeelt.

Etnisch profileren

Volgens zijn advocaten deed de zwarte man dit uit gewetensnood, omdat hij vond dat de FBI bij de bestrijding van terrorisme etnisch profileerde. De advocaten wilden daarom dat hij alleen een voorwaardelijke straf kreeg.

In de rechtszaal bood de oud-agent geƫmotioneerd zijn excuses aan. "Ik wilde het goede doen en had nooit de intentie om iemand in gevaar te brengen." Achteraf zegt hij dat hij zijn zorgen intern had moeten delen.

Nationale veiligheid

De rechter gelooft dat Albury geen kwade bedoelingen had. "Maar dat is geen reden om een misdrijf te plegen. U wist dat u een misdrijf pleegde en dat u de nationale veiligheid in gevaar bracht", zei ze bij haar uitspraak.

De regering-Trump pakt het lekken van gevoelige informatie naar de pers hard aan. Vorig jaar zei de minister van Justitie, Jeff Sessions, dat nu drie keer zoveel onderzoeken naar dit misdrijf lopen dan toen Obama president was.