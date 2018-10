Zeldzame walvis gefilmd vanaf windmolenpark in Noordzee

De walvis was moeilijk herkenbaar op de beelden, vond Arthur Oosterbaan, conservator bij natuurcentrum Ecomare op Texel. Maar als de installateurs inderdaad een gewone vinvis hebben gefilmd, dan is dat een zeldzaamheid, zegt hij.

De laatste keer dat een levend exemplaar Nederland aandeed, was in 2001: dat dier verdronk nadat het in de haven van Vlissingen was vast komen te zitten.

Deze soort is de op-een-na-grootste ter wereld, na de blauwe vinvis. De walvis komt normaal vooral voor in de Atlantische Oceaan, en laat zich zelden zien in de Noordzee. Oosterbaan: "Dus dit soort beelden is altijd heel indrukwekkend."

Vorig jaar augustus spoelde op het strand van Texel het geraamte van een gewone vinvis aan. Het dier van bijna 20 meter lang was waarschijnlijk aangevaren door een schip en het karkas was in verregaande staat van ontbinding.