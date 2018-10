Vierde verdachte in een maand opgepakt in moordzaak-Mieremet

Opnieuw is er een verdachte opgepakt in de zaak van de liquidatie van crimineel John Mieremet. De 38-jarige Özgur C. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord en deelname aan een criminele organisatie die liquidaties voorbereidde.

C. geldt ook als verdachte in de zaak van de moord op misdadiger Hakki Yesilkagit. Die werd in 2006 in Thailand geliquideerd, een maand nadat Mieremet in datzelfde land was omgebracht.

De 38-jarige verdachte komt uit Almere en stond eerder terecht voor de moord op Willem Endstra, de zogenoemde 'bankier van de onderwereld'. Hij werd in die zaak, net als zijn medeverdachten, vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie is tegen dat vonnis in beroep gegaan. De procedure loopt nog.

Vier arrestaties in paar weken

C. is dinsdag gearresteerd en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.

Hij is de vierde verdachte die deze maand wordt opgepakt in verband met de zaak-Mieremet. Op 9 oktober werd ook de 38-jarige Jurmaine B. uit Amsterdam gearresteerd. Hij zou ook betrokken zijn bij de moorden op Endstra en Yesilkagit.

Op 1 oktober werden ook Dino Soerel en Donald G. opgepakt vanwege de liquidaties van Mieremet en Endstra. Soerel zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee andere criminelen uit het Amsterdamse milieu.