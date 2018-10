Spinnenweb van een kilometer bedekt Griekse kustlijn

Volgens biologen is de toename van het aantal spinnen toe te schrijven aan het warme weer. "Het aantal muggen is enorm toegenomen, waardoor er een overvloed is aan voedsel voor de spinnen", zegt een lokale bioloog tegen persbureau AFP. "De weersomstandigheden zijn ideaal om zich te kunnen vermenigvuldigen."

Overigens zijn dit soort enorme webben niet uitzonderlijk in de regio. Het is een fenomeen dat bijna ieder seizoen weer terugkeert als de spinnen nesten beginnen te bouwen om te paren. Vorige maand was het ook al raak in het kustplaatsje Aitoliko.

De webben zijn ook zo weer weg. Een grote regenbui en de spinnen kunnen weer opnieuw beginnen.