Volgende week top in Istanbul over situatie Idlib en toekomst Syrië

De regeringsleiders van Rusland, Duitsland, Frankrijk en Turkije komen volgende week zaterdag in Istanbul bijeen om de situatie in de Syrische provincie Idlib te bespreken.

Idlib ligt ten westen van de Eufraat en is het laatste bolwerk van verzet tegen president Assad. In het gebied wonen zo'n 3 miljoen mensen, bijna de helft daarvan is vluchteling. Ook verblijven hier rebellen en buitenlandse strijders die elders door het Syrische leger werden verjaagd.