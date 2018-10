Plofkrakers Audibende horen tot twaalf jaar celstraf eisen

In augustus 2017 werden Patrick G. en Colin van G. opgepakt na een spectaculaire achtervolging over de A1. In de bebouwde kom van Huizen kreeg hun Audi een lekke band, waarna ze werden geramd en door agenten met getrokken pistolen uit de auto werden gehaald.

De Utrechters hadden die nacht een geldautomaat in Emsdetten opgeblazen, schrijft RTV Utrecht. In de auto, een gestolen Audi met valse kentekenplaten, werden gasflessen, bivakmutsen en jerrycans gevonden.

Na de aanhouding van dit tweetal leidde onderzoek naar nog eens drie verdachten. Daar kwam ook bewijs uit voor in totaal vijf plofkraken of pogingen daartoe.

Plofkraak 1

Op 23 juni 2017 werden drie geldautomaten bij de Sparda Bank in Rheine opgeblazen. De ravage was groot. De buit bedroeg ongeveer 430.000 euro, de schade 564.000 euro. Hierbij kwam de politie verdachte Mohamed G. op het spoor, omdat zijn dna uit aangetroffen bloedsporen werd gehaald.

Plofkraak 2

Op 9 juli 2017 werden twee automaten opgeblazen, weer bij de Sparda Bank in Rheine. Er was geen buit, maar de schade bedroeg ruim 40.000 euro. De daders kregen de kluizen met daarin ruim twee ton niet open en vertrokken zonder buit in volgens getuigen een zwarte BMW.

Plofkraak 3

Op 25 juli 2017 werd 106.000 euro buitgemaakt bij de Santander Bank in Wesel. De vluchtauto crashte daarbij uiteindelijk op het Anne Frankplein in de Utrechtse Transwijk, waarna de verdachten uit de Audi sprongen en de wijk in vluchtten.

Plofkraak 4

Op 4 augustus bleef het bij een poging tot een plofkraak bij de Santanderbank in Rheine. Patrick G. en Colin van G. zijn herkend op bewakingsbeelden van de bank, vermoedelijk tijdens een voorverkenning.

Plofkraak 5

Op 7 augustus was er weer een poging tot een plofkraak, nu in Emsdetten, die eindigde met de aanhouding van de twee hoofdverdachten in Huizen. De schade bedroeg ongeveer 28.000 euro.