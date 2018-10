België kaapt 'Nationaal Icoon' van Nederland

Een Nederlandse uitvinding van hightechbedrijf ASML die door de Nederlandse overheid als veelbelovend is bestempeld, wordt verder ontwikkeld in België. De uitvinders konden in Nederland geen investeerders vinden en de overheid gaf nog geen subsidie.

De Belgische overheid trekt wel al de portemonnee. Het idee van ASML krijgt 52 miljoen euro subsidie om het de komende twee jaar verder te ontwikkelen.

Het gaat om een nieuwe manier om medische isotopen te produceren. Die worden gebruikt voor de diagnostiek en behandeling van een groot aantal ziekten, waaronder vormen van kanker en alzheimer. Bij de huidige productiemethode komt radioactief afval vrij. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de kernreactor in Petten. Bij de methode van ASML komt er amper kernafval vrij.

Aanzienlijk sneller

ASML-ingenieur Patrick de Jager ontdekte de nieuwe methode per toeval. ASML zag er veel toekomst in, maar wilde zich blijven toeleggen op de productie van chipmachines. Voor de productie van medische isotopen werd een aparte onderneming, Lighthouse, opgezet.

Twee jaar geleden benoemde toenmalig minister Kamp van Economische Zaken het concept tot een van de Nationale Iconen van Nederland. Dat zijn baanbrekende innovaties "waar Nederland trots op is".

"Ik heb een poging gedaan om partners op Nederlandse bodem te vinden, maar dat is in vier jaar tijd niet gelukt", zegt De Jager in het NOS Radio 1 Journaal. "De Belgen die waren aanzienlijk sneller om een overeenkomst tot stand te brengen. En de Belgische federale overheid kwam supersnel met een subsidie."