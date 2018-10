Jongeren belagen Hilbrand Nawijn en WNL-verslaggever

Een jongere riep Nawijn toe: "Leuk hè, mensen te schande brengen?" Hij verweet de politicus dat deze zich nog nooit op het plein had laten zien. "Sinds er iets met onze matties gebeurt, komen jullie. Jullie hebben geen respect!"

Hij ging verder: "Mensen zeggen 'Antillianen lopen hier drugs te doen'; die dingen kloppen niet." Met twee andere jongeren beet hij de oud-staatssecretaris toe: "Oprotten!" Ze maken intussen met hun mobieltjes opnamen van hem.

Nawijn hoorde de verwijten in stilte aan. Een poging van de WNL-verslaggever om de jongeren een inhoudelijke reactie te ontlokken, faalde. "Eentje schreeuwde dat ik mijn bek moest houden. Ik zei dat als hij zo'n grote mond had, hij het ook in de camera kon zeggen en zijn capuchon af kon doen."