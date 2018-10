Doden en gewonden bij politieactie in Duitsland

Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee agenten raakten gewond.

Het incident vond plaats in Kirchheim, vlak bij Ludwigshafen. Volgens de politie was er vanochtend vroeg een politieactie in het dorpje. Op een gegeven moment werd er geschoten. Volgens Duitse media gaat het om een moeder en zoon.

De moeder zou de politie hebben gebeld, zegt het Duitse Openbaar Ministerie. Daarop sloeg de zoon op de vlucht. Wat er zich verder heeft afgespeeld is onduidelijk.

Na de schietpartij waren er geruchten dat er een man met een vuurwapen rondliep in het dorp. De politie meldde op Twitter dat dit niet waar is en dat er geen gevaar meer is.