GroenLinks wil titel voor afgestudeerde mbo'er

GroenLinks wil dat afgestudeerde mbo'ers voortaan ook een titel krijgen, net als mensen die een universitaire of hbo-opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van het opleidingsniveau zouden de mbo'ers Sk., Crf., of Exp. voor hun naam mogen zetten. Dat staat voor Skilled, Craftsman en Expert.

GroenLinks-Kamerlid Özdil beschouwt de titels als een blijk van erkenning. "Mbo'ers horen tot de top van de wereld." Hij wijst erop dat mbo'ers voortaan ook al 'studenten' gaan heten in plaats van 'deelnemers' en hij ziet niet in waarom deze groep op het punt van de titels anders behandeld zou moeten worden dan afgestudeerde wo'ers of hbo'ers.

Door voor Engelse woorden te kiezen, hoopt GroenLinks dat de titels ook internationale uitstraling krijgen. Özdil wil zijn idee inbrengen bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Als het kabinet zijn plan niet overneemt, komt hij zelf met een initiatiefwet.