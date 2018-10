Opnieuw autobranden in Culemborg, drie wagens total loss

Gisteravond laat zijn in Culemborg opnieuw drie auto's uitgebrand. De wagens stonden naast elkaar op een parkeerplaats. Alle drie de voertuigen zijn total loss.

Een vierde auto raakte aan een kant zwaar beschadigd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak, het is dus niet zeker of de auto's in brand zijn gestoken.

Tipgeld

Sinds 2015 zijn in Culemborg meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. Wie de branden heeft aangestoken, is onduidelijk. De gemeente en het Openbaar Ministerie trokken in januari 20.000 euro uit voor de gouden tip, maar ook dat leidde tot niets.

Het politie-onderzoek is afgelopen voorjaar gesloten, zonder dat er iemand is aangehouden.