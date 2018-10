Reclame voor cosmetische ingrepen aan banden

Reclame voor cosmetische ingrepen moet voortaan aan speciale regels voldoen. De branche heeft daarvoor met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid een code opgesteld.

In de code staat onder meer dat reclame niet mag aanzetten tot meer behandelingen dan noodzakelijk. Ook mag er geen verkeerde voorstelling van zaken worden gegeven over de resultaten van de behandeling of over de risico's.

Garanties over de werking of het resultaat zijn niet toegestaan: uitingen als "niet goed, geld terug", of "u ziet er gegarandeerd beter uit" mogen niet. Verder moet bij elke reclame-uiting duidelijk zijn welke behandelaar erachter zit.

Reclame Code Commissie

Wie het niet met een bepaalde reclame eens is, kan voortaan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Naar schatting worden in Nederland 400.000 cosmetische ingrepen per jaar gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om inspuitingen met botox of gebruik van fillers.

Minister Bruins voor Medische Zorg is tevreden dat er nu een code is: "Medisch-cosmetische behandelingen zijn nooit zonder risico. Het is belangrijk dat mensen daar goed en juist over worden geïnformeerd."