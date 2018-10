Recordbreker Hamilton is wars van statistieken

De 33-jarige Hamilton is in topvorm. Hij won vier races op rij, waarbij hij geen moment vergeet te benadrukken dat het succes vooral te danken is aan een sterk team. "Ik ben heel trots op mijn crew, want het was dit jaar niet makkelijk. We hebben na een moeizame start teruggeslagen. Dit team heeft veerkracht."

Bezig met de aanstaande titel is Hamilton naar eigen zeggen niet. "Ik ga mezelf geen druk opleggen. Bovendien komt er veel regen, dus het weekend wordt sowieso tricky."

'Mijn mooiste titel'

De Mercedes-coureur beschouwt 2018 als het zwaarste F1-seizoen uit zijn loopbaan. "Het was pittig. De auto's zijn veel sneller en er wordt fysiek meer van de coureurs gevergd." De viervoudig wereldkampioen wijst ook op het gevecht met Ferrari. "Voor het eerst in jaren had een ander team de overhand: Ferrari was ons aanvankelijk de baas, maar we hebben het gekanteld. Als ik deze titel pak, is het mijn mooiste."

Sebastian Vettel heeft nog een piepkleine kans het WK naar zich toe te trekken, maar de Ferrari-coureur heeft het niet meer in eigen hand. Alleen een zege of een tweede plek in Austin betekent dat de titelstrijd onbeslist blijft, maar het zal vermoedelijk uitstel van executie zijn.

Voormalig wereldkampioen en huidig analist voor de Britse televisie Damon Hill kent geen twijfels. "Als Hamilton in Amerika de titel nog niet pakt, dan grijpt hij hem een week later alsnog in Mexico. Het gat van 67 punten is te groot. Ferrari heeft het verspeeld in de tweede seizoenshelft."