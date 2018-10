Justitieel onderzoek naar seksueel misbruik bisdommen Pennsylvania

De Amerikaanse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik binnen in ieder geval zes bisdommen in Pennsylvania. Uit een eerder rapport bleek al dat 300 priesters mogelijk meer dan duizend kinderen hebben misbruikt.

Justitie heeft dagvaardingen gestuurd naar de bisdommen van Allentown, Erie, Harrisburg, Philadelphia, Pittsburgh en Scranton. Alle zes hebben gezegd mee te werken. Het is voor het eerst dat Amerikaanse justitie op deze schaal een strafrechtelijk onderzoek doet naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, zeggen belangenbehartigers van de slachtoffers.

Beerput

De laatste jaren is wereldwijd een beerput opengegaan van misbruik binnen de katholieke kerk. In onder meer Nederland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Chili en Australië is gebleken dat geestelijken jarenlang jonge kinderen hebben aangerand en verkracht en dat de katholieke kerk dat structureel heeft toegedekt.

Ook in Pennsylvania probeerde de kerkleiding het misbruik onder het tapijt te vegen, zei aanklager en onderzoeksleider Josh Shapiro eerder. Verder gebruikten geestelijken verhullende termen voor het misbruik, dat varieerde van betasten tot orale, anale en vaginale verkrachting.

"Kerkbeambten beschreven het misbruik routinematig en doelbewust als spelletjes, worstelen en ongepast gedrag. Het was niets van dat alles: het was seksueel misbruik en verkrachting van kinderen."