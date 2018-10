Dode bij overval op restaurant in Hoogeveen

Bij een overval op een Chinees-Indisch restaurant in het Drentse Hoogeveen is een persoon om het leven gekomen. Een medewerker van het restaurant zegt tegen Omroep Drenthe dat het slachtoffer de eigenaar van het restaurant is.

De politie kan dat niet bevestigen, maar laat wel weten via Twitter dat "een van de slachtoffers is overleden". Over het voorval is nog veel onduidelijk.

Na de overval zou een auto frontaal tegen een laag muurtje zijn gebotst vlak bij het restaurant. Volgens ooggetuigen lag op de achterbank van het voertuig een hoeveelheid geld.

Of het dodelijk slachtoffer bij dat ongeluk is gevallen, is niet duidelijk. Bij het voorval raakte ook iemand zwaargewond, maar het is niet bekend of diegene betrokken was bij het ongeluk of bij de overval op het restaurant.