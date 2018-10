Een hotel op Noord-Beveland is rond middernacht ontruimd omdat er brand is uitgebroken. De vuur was ontstaan in de sauna van het luxe hotel De Kamperduinen in Kamperland.

Ruim 170 mensen worden buiten opgevangen, meldt de veiligheidsregio Zeeland. Niemand is gewond geraakt. Rond 02.30 uur was de brand onder controle. Het is niet bekend wanneer de gasten weer naar binnen mogen.

In juni was in hetzelfde hotel ook al brand. Toen vatte een liftschacht vlam en werd het hotel deels ontruimd.