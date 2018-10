'Turkse politie zoekt in bos bij Istanbul naar resten Khashoggi'

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij op het consulaat het papierwerk wilde regelen om te kunnen trouwen. Volgens Turkije is hij in het gebouw gemarteld en vermoord, met medeweten van het Saudische regime. Maar de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman spreekt tegen dat Riyad achter Khashoggi's verdwijning zit.

De Amerikaanse president Trump gaat ervan uit dat Khashoggi niet meer in leven is. Dat zei hij tegen verslaggevers op Andrews Air Force Base. "Daar ziet het wel naar uit volgens mij. Het is heel triest."

Investeerdersconferentie

Minister Hoekstra zegde gisteren een bezoek aan Saudi-Arabië af vanwege de zaak-Khashoggi. De reden is dat de Saudische autoriteiten volgens het kabinet "nog niet in staat zijn gebleken duidelijkheid te verschaffen over deze ernstige kwestie".

De minister van Financiën zou volgende week naar een investeerdersconferentie in de hoofdstad Riyad gaan. Ook internationale bedrijven, de Wereldbank, het IMF en de Franse en Amerikaanse ministers van Financiën hebben afgezegd.

Doodseskader

Eerder werd door Turkije een groep van vijftien mannen geïdentificeerd als het 'doodseskader' dat de journalist heeft gedood. De mannen kwamen kort voor de verdwijning van Khashoggi aan in Turkije, bezochten het consulaat en verlieten het land direct na de verdwijning van de journalist.

Khashoggi is columnist van The Washington Post. Hij gold lange tijd als vertrouweling van het Saudische koningshuis, maar ontwikkelde zich tot criticus van de huidige kroonprins.

Gisteren verscheen Khashoggi's nieuwe column, waarin hij waarschuwt dat overheden in het Midden-Oosten steeds verder kunnen gaan in het monddood maken van de media. Het stuk wordt door de krant bestempeld als de laatste column van zijn hand.