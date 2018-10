Gerrymandering, ook wel bekend als 'het gif van de Amerikaanse democratie'

Het is een van de meest ondemocratische fenomenen binnen de Amerikaanse democratie: gerrymandering. Een begrip dat we in Nederland niet kennen, omdat we geen districtenstelsel hebben. In de VS worden grenzen van districten zo gemanipuleerd dat de regerende partij of zittende politicus verzekerd is van de winst.

In Amerika lijkt dat meer regel dan uitzondering. Ook tijdens de tussentijdse verkiezingen begin november speelt het een belangrijke rol.

"Zij die voordeel hebben bij de verandering van de grenzen van een district spreken van herindeling, maar de groep die wordt benadeeld noemt het gerrymandering", zegt Kimball Brace. Hij wordt al veertig jaar door zowel Democraten als Republikeinen ingehuurd om districten te maken waar hun partij voordeel bij heeft.

"Ik weet dat ik mijn werk goed heb gedaan, als iedereen een beetje boos op me is", zegt Brace grinnikend. Toch erkent hij dat zijn werk niet altijd bevorderlijk is voor de democratie. "We hebben meer baat bij meer competitieve districten. Als mensen het gevoel hebben dat ze de doorslag kunnen geven, gaan ze naar de stembus. Als niet 100, maar 50 procent van de districten wordt gemaakt door middel van gerrymandering, heeft het volk een veel sterkere stem."

We leggen in deze video uit hoe gerrymandering werkt: