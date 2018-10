Minder starters op de woningmarkt, 35-plussers dreigen boot te missen

Het Kadaster signaleert samen met het CBS een trend in de woningmarkt: het aantal starters neemt af. Het gaat zowel om jonge mensen als om 35-plussers die minder snel de stap naar een koophuis wagen.

Oorzaak daarvoor lijken de hoge verkoopprijzen te zijn, zegt het Kadaster in een rapport. "Starters krijgen in feite steeds minder waar voor hun geld en het perspectief dat de eerste woning niet al te veel meer in waarde zal stijgen is niet erg aanlokkelijk."

De groep die het vaakst voor het eerst een huis koopt is tussen de 25 en 30 jaar oud. Waar die groep zich inmiddels heeft hersteld van de economische crisis, zijn het mensen onder de 25 jaar en mensen boven de 35 die achterblijven in de statistieken.

Later beslissingen nemen

Woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster denkt dat dit mede komt door veranderde hypotheekvoorwaarden, waardoor kopers eigen geld moeten inleggen. "We zien daarnaast dat twintigers tegenwoordig iets later beslissingen nemen over grote dingen, zoals kinderen, vast werk en het kopen van een huis. Als je wat ouder wordt, heb je over het algemeen meer geld en dus wachten mensen vaak een paar jaar."

Ook vraagt De Vries aandacht voor de groep 35-plussers. Hij denkt dat ze veelal als twintiger de boot hebben gemist en zijn gaan huren, zonder dat ze daarbij veel hebben gespaard.

Hij vergelijkt de concurrentiepositie van starters met die van doorstromers, mensen die wel een huis hebben gekocht. "Stel, je bent nu 35 jaar en hebt vijf jaar geleden een huis gekocht. Dan heb je een huis in het dal van de crisis goedkoop kunnen aanschaffen, waardoor je nu een eigen vermogen hebt opgebouwd als je een nieuw huis gaat kopen. Een leeftijdsgenoot die nu gaat starten, moet alles lenen en moet ook nog gespaard hebben. Dat is een totaal ander financieel plaatje."

Het Kadaster noemt de koophuizenmarkt een rijdende trein "waar je op tijd op moet springen".