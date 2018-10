Excuses aan moffenmeiden: 'Het had niet mogen gebeuren, dat weet iedereen nu'

Diederichs wil het alsnog opnemen voor deze groep. Ze vindt het makkelijk om achteraf hard te oordelen over liefdesrelaties met Duitse militairen.

"Het waren mooie jongens van rond de 20, vrolijk, romantisch. Over het algemeen waren het gewone jongens die het leger in moesten. Het vuurpeloton wachtte als ze weigerden. En voor die meisjes was het soms de enige manier om uit te kunnen: na 21.00 uur mocht niemand naar buiten, maar de Duitsers wel."

"Ja, het waren bezetters, maar zo manifesteerden ze zich niet. Pas later tijdens de bezetting gingen de Duitsers zich harder opstellen en toen met name in de grote steden. Op het platteland had men er geen idee van. Daar zagen ze dat hun ouders ook met de Duitsers omgingen en voor hen werkten."

Ze vindt het oneerlijk om de Duitse oorlogsmisdaden de vrouwen aan te rekenen. "De Holocaust rust heel zwaar op onze herinnering, maar dat wisten die meisjes helemaal niet. Toen ze het zelf ontdekten, vaak pas in de jaren 60, drukte dat ook op hen. Mijn moeder is daar ook nooit overheen gekomen."

Nooit aandacht

Verliefd volgde haar moeder een Duitse militair toen die werd teruggeroepen naar Duitsland. Diederichs werd daar in november 1944 verwekt en zou pas na de dood van haar vader in 1947 terugkeren naar Nederland.

Zelf werd ze in het verleden genegeerd of uitgescholden voor moffenkind, maar uiteindelijk kon ze het verleden een plek geven. "Andere mensen vragen me altijd of ik mijn boek ben begonnen omdat ik iets van me af moest schrijven. Helemaal niet. Ik ben historica en vond het gewoon een bijzonder verhaal waar nooit aandacht voor was geweest."