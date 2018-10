Roep om meer forensische spreekuren voor mishandelde ouderen

Er moeten meer spreekuren komen voor kwetsbare personen die misschien zijn mishandeld of seksueel misbruikt. In Amsterdam houdt de GGD al zo'n spreekuur. Kinderen, ouderen en verstandelijk gehandicapten die niet goed kunnen vertellen wat er is gebeurd, kunnen daar door een forensisch arts worden onderzocht.

D66 en het CDA komen vandaag, bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer, met een plan om meer van dit soort GGD-spreekuren in te stellen.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt het spreekuur in Amsterdam een geslaagd voorbeeld, dat voor veel meer kwetsbare mensen beschikbaar moet zijn. "Als een kind blauwe plekken heeft op een rare plek, is het belangrijk dat deskundigen daar grondig onderzoek naar doen. Met snel en betrouwbaar lichamelijk onderzoek kan mishandeling objectief worden vastgesteld", zegt zij.

Foto's

De twee coalitiepartijen, die ervan uitgaan dat een meerderheid hun voorstel steunt, willen dat de minister voor volgend jaar een bedrag van 750.000 euro vrijmaakt voor het project.

Op het Letselspreekuur Plus in Amsterdam worden mensen die vermoedelijk zijn mishandeld zonder tussenkomst van de politie onderzocht. Naast de arts is er een forensisch verpleegkundige aanwezig, die de patiƫnt begeleidt en eventueel foto's maakt van lichamelijk letsel.