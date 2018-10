Gekkekoeienziekte duikt op in Schotland

In Schotland is een geval van de gekkekoeienziekte geconstateerd. De besmetting werd ontdekt op een boerderij in de regio Aberdeenshire, in het oosten van het land.

Rond de boerderij is een quarantainezone ingesteld en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de besmetting. De Schotse overheid zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het is het eerste geval van gekkekoeienziekte in Schotland in tien jaar.

Creutzfeldt-Jakob

Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE) dook voor het eerst op in Groot-Brittanniƫ in 1986. De ziekte tast het centrale zenuwstelsel van het besmette dier aan, wat tot de dood kan leiden. Sinds 2001 worden in Nederland alle runderen bij de slacht gecontroleerd op BSE.

Als mensen besmet vlees eten, kunnen ze de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen. Wereldwijd zijn ruim 200 mensen aan die hersenziekte overleden. In Nederland zijn daar sinds de eeuwwisseling drie mensen aan gestorven.