Politie vermoedt opzet bij explosie woning Deventer

Bij een explosie in een woning in Deventer vannacht, is waarschijnlijk opzet in het spel. Rond 03.00 uur werd de brievenbus uit de voordeur geblazen, nadat er volgens de politie iets was achtergelaten.

"Het kan vuurwerk zijn geweest, een brandbare vloeistof of zelfs een explosief", zegt een politiewoordvoerder. De bewoners waren op het moment van de ontploffing niet thuis, schrijft RTV Oost.

De explosie zorgde voor behoorlijk wat schade. De hal is zwartgeblakerd en de deur raakte ontzet. De brandweer slaagde er niet in de voordeur open te breken, er moest een kettingzaag aan te pas komen.