Indonesië sproeit ontsmettingsmiddel op door tsunami getroffen wijken

Indonesië verspreidt met helikopters ontsmettingsmiddel op een aantal wijken in de stad Palu op Sulawesi. De wijken zijn zwaar getroffen door de aardbeving en tsunami van eind vorige maand. Het middel moet de kans op de uitbraak van ziekten verminderen.

Het ontsmettingsmiddel wordt gesproeid op verschillende wijken die zijn verwoest door zogenoemde liquefactie. Dat houdt in dat tijdens de aardbeving de bodem als het ware veranderde in drijfzand. Volgens de Indonesische rampendienst zijn daardoor in een gebied van 430 hectare bijna 3500 woningen vernield.

Monumenten

De zoektocht naar lichamen is op 11 oktober gestaakt, uit angst voor de verspreiding van ziekten. Omdat grote aantallen slachtoffers niet zijn geborgen, is de ontsmettingsactie volgens de rampendienst noodzakelijk.

Verschillende door de ramp getroffen wijken kunnen volgens overheidsfunctionarissen niet meer worden herbouwd. De wijken Balaroa en Petobo in Palu veranderen in groene gebieden waar monumenten komen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het natuurgeweld.

Bij de ramp zijn zeker 2100 mensen om het leven gekomen.