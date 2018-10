'WhatsApp krijgt vakantiemodus om gesprekken verborgen te houden'

WhatsApp krijgt mogelijk een vakantiemodus voor gearchiveerde gesprekken waardoor een gesprek onzichtbaar blijft, ook als er een nieuw bericht binnenkomt. Dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die in een appgroep zitten met collega's.

Nu is de enige manier om rustig vakantie te vieren, dus zonder werkappjes, het verlaten van de chatgroep. Als je een gesprek alleen archiveert en er komt een nieuw bericht binnen, verschijnt het namelijk weer in je gesprekkenlijst. Dat is met de nieuwe functie straks verleden tijd.

De vakantiemodus zit in een b├Ęta-versie van de app die wordt getest. WABetaInfo, een site die vaker primeurs heeft over nieuwe functies in de chatapp, schrijft erover.

Wanneer de vakantiemodus beschikbaar komt, is nog onduidelijk.