Ruim 40 aangiftes tegen 'eetpiraten' uit Assen

44 horeca-ondernemers uit Drenthe, Groningen en Overijssel hebben tot nu toe aangifte gedaan tegen de 'eetpiraten' Jan V. en Jolanda H. Het duo uit Assen sliep en at het afgelopen jaar bij hotels, b&b's en restaurants zonder te betalen en gebruikte daarbij verschillende namen, zegt het Openbaar Ministerie.

Halverwege augustus meldden de 62-jarige V. en de 53-jarige H. zich bij de politie, nadat een gedupeerde ondernemer een foto van de twee op Facebook had gezet. De twee worden verdacht van oplichting. Ze zullen waarschijnlijk eind volgende maand worden voorgeleid.

De twee zijn al vaker veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. Jan V. is behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen, nadat hij was veroordeeld tot tbs met voorwaarden, schrijft RTV Drenthe.